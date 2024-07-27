Китайские учёные создадут реактор будущего в пустыне Гоби

Китай объявил о планах построить первую в мире атомную электростанцию на расплавленных солях в пустыне Гоби.
Проект, основанный на использовании тория в качестве основного топлива, начнется в следующем году и завершится в 2029 году. Новый реактор будет генерировать до 60 мегаватт тепла, часть из которого будет использована для выработки 10 мегаватт электроэнергии и производства водорода.
Технология реактора исключает необходимость в воде для охлаждения, делая его безопаснее по сравнению с традиционными урановыми реакторами. Проект реализуется Шанхайским институтом прикладной физики и включает развитие технологий, таких как суперсплавы и переработка отработанного топлива, сообщает SecurityLab.
В Гоби уже функционирует экспериментальный ториевый реактор, производящий 2 мегаватта тепла. Новый реактор будет располагаться рядом и займет площадь менее футбольного поля. Китай также планирует строить коммерческие модульные реакторы на тории мощностью 100 мегаватт с 2030 года.
Некоторые страны, такие как Малайзия и Индонезия, также начали исследования в области ядерных технологий, но Китай остается лидером в этой области.
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