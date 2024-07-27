Инженеры из Саратовской области разработали инновационную технологию, способную значительно повысить эффективность добычи нефти и газа.
Эта технология успешно прошла испытания на сложнейших газоконденсатных месторождениях, таких как Астраханское и Оренбургское, где глубина залегания продуктивного пласта достигает около 4000 метров.
Разработанная в инженерно-техническом центре "Фракджет-Волга" в Энгельсе под руководством Олега Воина новая методика основана на использовании кислотоструйного бурения и колтюбинга.
Эти методы позволяют создавать дополнительные боковые стволы в открытом необсаженном стволе скважины, прокачивая через них кислотный состав под высоким давлением. Это разрушает породу и вовлекает в добычу ранее недоступные участки залежей сырья. Технология продемонстрировала значительное увеличение дебита нефти в восьми скважинах на Оренбургском месторождении — от 1,7 до 3,97 раза, сообщает ТАСС.
Компания "Фракджет-Волга" предоставляет широкий спектр высокотехнологичных услуг в области строительства и ремонта скважин, гидроразрыва пласта и других направлений нефтегазовой отрасли как в России, так и за рубежом.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.