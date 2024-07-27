Британские питомцы скоро будут есть "мясо из пробирки": регулирующие органы одобрили его продажу

Британия одобрила использование культивированного куриного мяса

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

"Мясо из пробирки" получило одобрение британских регулирующих органов, отвечающих за сельское хозяйство и здоровье домашних питомцев.

Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ, CC BY 2.0

Культивированное куриное мясо, созданное из клеточных культур в лаборатории компанией Meatly, скоро появится в кормах для домашних животных.

Основной целью этой инновации является улучшение экологии: искусственное мясо поможет снизить выбросы метана и загрязнение почвы и воды, а также сократит уничтожение природных сред обитания животных. Продукт изготавливается из небольшого образца куриного яйца, выращенного в контролируемой среде, и превращается в пасту или паштет. В 2024 году планируется выпуск первых образцов корма, а в ближайшие три года — масштабирование производства, сообщает Planet Today.

Опросы показывают, что около половины владельцев домашних животных готовы покупать такой корм. Сингапур и Израиль уже одобрили использование искусственного мяса в питании людей.