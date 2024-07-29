Раскрыто, какие ссылки из мессенджеров — самые опасные: взлом почти гарантирован

Заслуженный юрист Соловьёв предупредил об опасных ссылках из мессенджеров

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Последний тренд телефонных мошенников — сообщения в мессенджерах с заграничных номеров, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

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"Что самое главное для мошенников? Заставить потенциальную жертву с ними взаимодействовать. Их задача — "зайти" на первый контакт, чтобы заинтересовать человека. А для этого все средства хороши", — объяснил он.

Поэтому аферисты пишут что-то вроде: "Планирую приехать в Москву такого-то числа, но не могу с вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…"

Далее следует ссылка, переход по которой почти гарантирует взлом аккаунтов в соцсетях или Госуслугах.

Соловьёв напомнил, что никакие ссылки, полученные в мессенджерах, лучше не открывать, даже от хорошо знакомых вам людей. Не говоря уж о тех, о которых он предупредил — какими бы интригующими они вам ни показались.