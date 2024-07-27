Создан российский аналог "Бабы-Яги": беспилотник МиС-35 прошёл испытания на СВО

Инженеры запустили в производство новый беспилотник МиС-35

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры конструкторского бюро МиС завершили разработку и запустили в массовое производство новый военный беспилотник МиС-35, предназначенный для выполнения ударных и разведывательных миссий.

Фото: Telegram by КБ МиС, PDM

Новый гексакоптер, получивший прозвище "мини Баба-Яга" за свою схожесть с сельскохозяйственными дронами ВСУ, может вести разведку и применять минометные мины калибра 82 мм и выстрелы от РПГ-7. МиС-35 успешно прошел испытания в зоне проведения СВО.

Аппарат, разработанный с нуля, представляет собой нечто среднее между компактными дронами Mavic и известной "Бабой-Ягой", отличаясь меньшей визуальной, шумовой и тепловой заметностью, а также достаточной грузоподъемностью, сообщает Техкульт.

Беспилотник оснащен шестью электрическими винтомоторными установками, его радиус действия достигает 9 км при нагрузке 3,5 кг, а максимальный вес полезного груза составляет 4,5 кг. МиС-35 может находиться в воздухе до 45-55 минут без груза и до 30 минут с грузом, при этом его максимальная скорость составляет чуть меньше 65 км/ч.