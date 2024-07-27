Российские учёные создали чудо-мембрану для борьбы с парниковым эффектом

Создана мембрана для эффективной фильтрации углекислого газа

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из России разработали новую полимерную мембрану, которая пропускает углекислый газ (CO2) в 60 раз активнее, чем азот и другие газы.

Фото: МИСИС by Мария Бродская, CC BY 4.0

Эта мембрана, созданная на основе производных норборнена, значительно превосходит существующие аналоги по уровню избирательности и эксплуатационным характеристикам.

Мембраны из полинорборнена позволяют отделять CO2 от других компонентов воздушных и выхлопных смесей, что способствует снижению парникового эффекта и улучшению экологической обстановки. Они просты в производстве и могут быть изготовлены из продуктов нефтепереработки и акриловых мономеров, сообщает ТАСС.

Опыты показали, что добавление окисленных остатков уксусной кислоты и метана к норборнену делает полимер особенно проницаемым для CO2, не влияя на поведение других газов.

Разработанные мембраны вдвое эффективнее существующих аналогов, что позволяет использовать их для фильтрации выхлопных газов промышленных предприятий и электростанций, ускоряя их внедрение в экологические системы очистки.