Создан робот-убийца сорняков: Spot от Boston Dynamics сжигает растения паяльной лампой

Робот Spot от Boston Dynamics использует паяльную лампу для борьбы с сорняками

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Техасского университета A&M и Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида обучили робота Spot от Boston Dynamics бороться с сорняками на полях с помощью паяльной лампы.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658, CC BY-SA 3.0

Машинное обучение помогло Spot распознавать сорные растения среди культурных. На спину робота прикрепили бак с пропаном, а в "руку" дали паяльную лампу. Spot обжигает сердцевину сорняка, что временно останавливает его рост, не уничтожая растение полностью. Это более экономичный метод, так как полного сжигания потребовалось бы слишком много газа. Испытания на хлопковом поле в Техасе показали высокую точность и эффективность робота, сообщает Хайтек.

Тем не менее, исследователи сталкиваются с проблемами, такими как ограниченное время работы батареи. Они надеются, что применение таких роботов снизит потребление гербицидов в сельском хозяйстве в будущем.