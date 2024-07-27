Создан робот-убийца сорняков: Spot от Boston Dynamics сжигает растения паяльной лампой

Исследователи из Техасского университета A&M и Университета искусственного интеллекта имени Мохамеда бин Заида обучили робота Spot от Boston Dynamics бороться с сорняками на полях с помощью паяльной лампы.
Машинное обучение помогло Spot распознавать сорные растения среди культурных. На спину робота прикрепили бак с пропаном, а в "руку" дали паяльную лампу. Spot обжигает сердцевину сорняка, что временно останавливает его рост, не уничтожая растение полностью. Это более экономичный метод, так как полного сжигания потребовалось бы слишком много газа. Испытания на хлопковом поле в Техасе показали высокую точность и эффективность робота, сообщает Хайтек.
Тем не менее, исследователи сталкиваются с проблемами, такими как ограниченное время работы батареи. Они надеются, что применение таких роботов снизит потребление гербицидов в сельском хозяйстве в будущем.
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