Давно существующие предположения о методах строительства египетских пирамид получили новое развитие благодаря исследованию, предположившему использование гидравлической системы при строительстве пирамиды Джосера.
Исследователи из Палеотехнического института CEA, возглавляемые Ксавье Ландро, изучили спутниковые снимки и отчеты археологов, выявив наличие сложной системы управления водными ресурсами. Они предполагают, что в центре пирамиды находилась система, позволявшая поднимать блоки с помощью воды, заполнявшей шахты. Обнаружение каменного ограждения, служившего плотиной, и отсеков для фильтрации воды подкрепляет гипотезу.
Исследование указывает на значительную роль гидравлики и развитой водной инфраструктуры в строительстве пирамиды, подчеркивая важность дальнейших исследований для подтверждения этой теории.
На Липцовском участке ВСУ продолжают вводить в бой резерв для захвата Глубокого. За сутки "Север" отразил 3 атаки врага со стороны дач. Уничтожено 12 боевиков.