Египтяне могли использовать гидравлику при строительстве древнейшей пирамиды Джосера

Найдены доказательства использования гидравлики при строительстве пирамид

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Давно существующие предположения о методах строительства египетских пирамид получили новое развитие благодаря исследованию, предположившему использование гидравлической системы при строительстве пирамиды Джосера.

Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, CC BY-SA 4.0

Исследователи из Палеотехнического института CEA, возглавляемые Ксавье Ландро, изучили спутниковые снимки и отчеты археологов, выявив наличие сложной системы управления водными ресурсами. Они предполагают, что в центре пирамиды находилась система, позволявшая поднимать блоки с помощью воды, заполнявшей шахты. Обнаружение каменного ограждения, служившего плотиной, и отсеков для фильтрации воды подкрепляет гипотезу.

Исследование указывает на значительную роль гидравлики и развитой водной инфраструктуры в строительстве пирамиды, подчеркивая важность дальнейших исследований для подтверждения этой теории.