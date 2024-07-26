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Новый вид тираннозавра обнаружен на юго-востоке Китая

На юго-востоке Китая найден новый вид тираннозавра

1:05
Наука

Палеонтологи обнаружили в юго-восточном Китае останки динозавра-тираннозавра с глубокой мордой, названного Asiatyrannus xui.

На юго-востоке Китая найден новый вид тираннозавра
Фото: commons.wikimedia.org by Evolutionnumber9, CC BY-SA 4.0

Этот вид обитал в позднем меловом периоде около 69 миллионов лет назад и принадлежал к семейству Tyrannosaurinae, одному из подсемейств Tyrannosauridae.

Найденный череп длиной 47,5 см и предполагаемая длина тела 3,5-4 метра указывают на его относительно небольшой размер по сравнению с другими тираннозаврами. Исследователи из Музея естественной истории Чжэцзяна утверждают, что Asiatyrannus и Qianzhousaurus, другой крупный тираннозавр, занимали разные экологические ниши, что позволило им сосуществовать, сообщает Scientific Reports.

Ученые предполагают, что Asiatyrannus занимал нишу средних хищников, тогда как Qianzhousaurus доминировал как высший хищник, что объясняет отсутствие среднего размера хищников в тех экосистемах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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