Первый в мире чипированный человек рассказал о разработке приложения для управления айфоном силой мысли

В Neuralink в разгаре работа над приложением для устройств Apple, которое позволит парализованным людям с мозговым имплантом управлять смартфоном или планшетом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Нолан Арбо, первый в мире чипированный человек, сообщает "Царьград".
Пока что посредством программы можно телепатически передвигать курсор на экране компьютера. По словам Арбо, её авторам нужно "что-то изменить" для совместимости с устройствами, в которых курсор не предусмотрен операционной системой.
Нолан Арбо парализован после несчастного случая, произошедшего семь лет назад. В январе компания Neuralink вживила ему в голову нейроинтерфейс Telepathy. На сегодняшний день значительная часть микроэлектродов утратила контакт, но пациент хорошо натренировался, считает эксперимент удачным и не хочет его останавливать, хотя, по его признанию, имеет возможность сделать это в любой момент.
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