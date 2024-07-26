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Как выглядел общий предок всех птиц на Земле, живший около 80 миллионов лет назад

Общий предок всех птиц носил яркое переливающееся оперение, установили генетики

2:01
Наука

Общий предок всех птиц носил яркое переливающееся оперение, установили генетики и палеонтологи из США. Об исследовании рассказали в Филдовском музей естественной истории в Чикаго.

Общий предок всех птиц носил яркое переливающееся оперение, установили генетики
Фото: Wikimedia Commons by BS Thurner Hof, CC BY-SA 3.0

К такому выводу, опровергающему господствующую в научном сообществе гипотезу о невзрачности древних птах, исследователи пришли, проанализировав взаимосвязь окраски и геномов более 9,4 тысяч современных птиц. Заодно подтвердилась корреляция внешнего вида с широтой ареала обитания: чем ближе к экватору — тем пестрее пернатые.

"Переливчатые и пёстрые перья могли использоваться для привлечения внимания особей другого пола, однако этот феномен также играет важную роль в других аспектах жизни пернатых. К примеру, оперение ласточек меняет окраску при переменах в уровне влажности, также переливчатый окрас перьев может быть связан с другими их свойствами, в частности, со стойкостью к воде", — пояснил старший научный сотрудник Филдовского музея Чэд Элиасон.

Исследование показало, что гены, отвечающие за развитие разноцветно переливающихся наноструктур в перьях, появлялись в ходе эволюции более 400 раз, в том числе у первых представителей подкласса веерохвостых птиц (Neornithes), к которому относятся все современные пернатые и их общий предок, живший во второй половине мелового периода около 80 миллионов лет назад.

"В прошлом мы уже находили ископаемые свидетельства того, что в мезозойскую эру на Земле существовали птицы и динозавры с ярким переливчатым оперением. На их существование, в частности, указывают некоторые окаменевшие перья и пигментные структуры, обнаруженные внутри этих находок. Эти отпечатки перьев являются важным аргументом в пользу того, что предок всех птиц действительно был ярко окрашен", — заключил Элиасон.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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