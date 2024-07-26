Пользователям смартфонов дали в Госдуме злободневный совет

Депутат Немкин подсказал, как выявить прослушку телефона

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал проверять использование смартфоном мобильных данных. Он перечислил РИА Новости признаки прослушки или слежки через гаджет.

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"Проверка смартфона на наличие прослушки — важный шаг для обеспечения конфиденциальности и безопасности ваших данных и личной информации", — заявил депутат.

"В первую очередь я рекомендую обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме, передавая данные злоумышленникам", — пояснил он.

Народный избранник порекомендовал также контролировать объём интернет-трафика, скачанного устройством. "В настройках смартфона можно посмотреть статистику использования данных за последние месяцы. Если вы заметили резкое увеличение трафика — это может быть признаком активности шпионского ПО. Также стоит обратить внимание на то, какие приложения потребляют больше данных, чем обычно", — заключил он.