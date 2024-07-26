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Найдено объяснение замедлению YouTube в России вместо его полной блокировки

Эксперт Гребенников предупредил о рисках блокировки YouTube для Рунета

2:21
Наука » Технологии

В четверг председатель комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн сообщил об искусственном замедлении YouTube в России.

Эксперт Гребенников предупредил о рисках блокировки YouTube для Рунета
Фото: TG Александра Хинштейна is licensed under public domain

Pravda.Ru узнала у директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова, почему вместо тотальной блокировки вражеского видеохостинга было выбрано замедление.

"Замедление выбрано по причине того что, да, ограничить контент YouTube государство готово, но сейчас ограничивать полностью и блокировать YouTube на самом деле очень нецелесообразно. Потому что, первое, очень много контента находится на YouTube, очень много блогеров, которые ещё не перешли, например, на Rutube или на "ВК видео". Эта мера просто покажет, чтобы пользователи задумывались о том, что есть и другие российские сервисы, куда можно спокойно переходить и где можно смотреть контент. Поэтому выбрана именно такая мягкая схема — показать, что есть и другие сервисы, кроме YouTube, где можно смотреть контент абсолютно любого рода", — ответил собеседник издания.

"У нас же нет сейчас задачи заблокировать YouTube на территории Российской Федерации. Сейчас есть задача, чтобы YouTube начал соблюдать законодательство Российской Федерации, — подчеркнул он. — И я думаю, что эта первая мера, возможно, приведёт к тому, что YouTube всё-таки начнёт соблюдать все законы в той стране, где он работает. И дальше уже определённые ведомства, в первую очередь Роскомнадзор, будут смотреть, совещаться и решать, какие меры дальше принимать, если YouTube продолжит игнорировать все те истории, которые ему инкриминируются в России".

Кроме того, тотальное ограничение доступа к YouTube сопряжено с техническими сложностями. "Если честно, закрытие YouTube просто невозможно. Потому что есть вероятность того, что начнутся проблемы в стабильности интернета, потому что это огромный трафик, который качается через YouTube, и получается, что замедлится отчасти весь интернет в России. Такого, наверное, мы не должны предпринимать. Для этого нужно как-то подготовиться. Но у меня нет ощущения, и я понимаю, что ни у кого нет желания полностью закрыть YouTube на территории России", — заключил эксперт.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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