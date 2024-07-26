Китайцы нашли способ добычи урана из морской воды с помощью ДНК

Учёные создали абсорбент для извлечения урана из морской воды

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские ученые разработали новый органический абсорбент для извлечения урана из морской воды, который сочетает в себе альгинат натрия и функциональные нити ДНК.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., PDM

Этот материал, созданный исследователями из Института биоэнергетики и биотехнологии Циндао (QIBEBT), обладает высокой экономической эффективностью и исключительной способностью собирать уран по сравнению с существующими аналогами.

ДНК-ферменты в абсорбенте действуют как "детектор", активизируясь при связывании с ионами урана, после чего композитные микросферы быстро адсорбируют урановые атомы. В экспериментах с имитированной и настоящей морской водой абсорбент продемонстрировал высокую чувствительность, достигая соотношения урана к ванадию 43,6 в имитированной и 8,62 в обычной морской воде, сообщает Хайтек.

Помимо этого, разработка экологически чистая, легко синтезируемая и пригодна к вторичной переработке. Метод также может быть адаптирован для извлечения других металлов из морской воды, заменив ферменты на чувствительные к соответствующим ионам.