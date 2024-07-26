Найдено существо возрастом более 500 миллионов лет, меняющее представление об эволюции

В палеонтологическом сообществе произошло важное событие — обнаружение окаменелостей нового вида мягкотелых хордовых, живших более 500 миллионов лет назад.
Это открытие сделали ученые из Гарвардского университета, описав его в журнале Royal Society Open Science (RSOS). Находка была сделана в формации Друмиан-Марджум в Юте и получила название Nuucichthys rhynchocephalus.
Уникальное существо, обитавшее в водной среде в Кембрийском периоде, обладает важными эволюционными признаками, такими как большие глаза и миотомы — группы мышц. Несмотря на отсутствие плавников, этот вид представляет значимое звено в эволюции позвоночных. Окаменелости мягкотелых хордовых крайне редки из-за отсутствия костей, что делает эту находку особенно ценной для ученых, исследующих эволюцию ранних форм жизни.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.