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Найдено существо возрастом более 500 миллионов лет, меняющее представление об эволюции

Гарвардские учёные обнаружили новый вид древних хордовых в Юте

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Наука

В палеонтологическом сообществе произошло важное событие — обнаружение окаменелостей нового вида мягкотелых хордовых, живших более 500 миллионов лет назад.

Гарвардские учёные обнаружили новый вид древних хордовых в Юте
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Это открытие сделали ученые из Гарвардского университета, описав его в журнале Royal Society Open Science (RSOS). Находка была сделана в формации Друмиан-Марджум в Юте и получила название Nuucichthys rhynchocephalus.

Уникальное существо, обитавшее в водной среде в Кембрийском периоде, обладает важными эволюционными признаками, такими как большие глаза и миотомы — группы мышц. Несмотря на отсутствие плавников, этот вид представляет значимое звено в эволюции позвоночных. Окаменелости мягкотелых хордовых крайне редки из-за отсутствия костей, что делает эту находку особенно ценной для ученых, исследующих эволюцию ранних форм жизни.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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