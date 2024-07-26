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Найден ключевой рецептор для похудения: новые лекарства от ожирения на подходе

Учёные обнаружили новый рецептор, регулирующий аппетит

1:23
Наука

Ученые из двух немецких университетов сделали значительное открытие, обнаружив ранее неизвестный рецептор в мозге, который играет ключевую роль в регуляции аппетита.

Учёные обнаружили новый рецептор, регулирующий аппетит
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, PDM

Исследование, опубликованное в журнале Nature, может стать прорывом в понимании механизмов развития ожирения и способствовать созданию новых методов лечения.

Идентифицированные рецепторы латрофилина 1 находятся в областях мозга, отвечающих за пищевое поведение, и в жировых тканях. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что отсутствие этих рецепторов вызывает значительные изменения в поведении и метаболизме. Мыши, лишенные латрофилина 1, начали потреблять больше пищи и стали менее активными, что привело к быстрому увеличению массы тела и развитию таких заболеваний, как ожирение, диабет и жировая дистрофия печени.

Результаты исследований открывают новые перспективы в понимании процессов регулирования потребления пищи и факторов, способствующих развитию ожирения. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, может ли рецептор латрофилина 1 стать мишенью для разработки новых лекарственных препаратов. Особый интерес представляет возможность создания лекарств, снижающих аппетит у пациентов с ожирением.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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