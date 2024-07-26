Российские генетики увеличили урожайность пшеницы в три раза: выведен новый сорт

Российские учёные вывели сорт озимой пшеницы с рекордной урожайностью

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские генетики и селекционеры создали сорт озимой пшеницы ВНИИСБ-50, который позволяет получить почти 110 центнеров зерна с одного гектара, что стало рекордным показателем для озимых сортов в Центральном Черноземье.

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Академик РАН Геннадий Карлов, директор Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, отметил, что сорт обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям, а также защищен от полегания благодаря короткому стеблю. Несмотря на неидеальные погодные условия, урожайность составила 109,3 ц/га, что значительно выше средней урожайности озимой пшеницы в регионе, составляющей 40,9 ц/га.

Экспериментальные поля для возделывания нового сорта находились в Орле, на базе НПО "Бетагран Семена". ВНИИСБ-50 был создан с использованием маркерной и геномной селекции, отбирая растения с генами, влияющими на урожайность и устойчивость. Параллельно ведутся работы по созданию высокоурожайных сортов подсолнечника, кукурузы и других культур, подбираются оптимальные дозы удобрений и средств защиты, сообщает ТАСС.

Руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев подчеркнул важность этих исследований для продовольственной безопасности России и возможность значительного сокращения времени выведения новых сортов с помощью геномных технологий.