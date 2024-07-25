Затонувший корабль XIX века с десятками бутылок шампанского найден на дне Балтийского моря

В Балтийском море найден затонувший корабль XIX века

На дне Балтийского моря польские дайверы обнаружили затонувшее в XIX веке судно, полное бутылок шампанского, минеральной воды, вина и фарфора.

Фото: Pexels by Jaume, PDM

Судно высотой 16 метров было найдено в 20 морских милях (37 км) к югу от шведского острова Эланд. Исследование показало, что на борту находилось более ста бутылок шампанского и сотни запечатанных глиняных бутылок минеральной воды производства немецкой компании Selters, датируемых 1850-1867 годами. Эта вода считалась изысканной и была доступна только для королевских обедов, её стоимость была высокой, и её сопровождали сотрудники правоохранительных органов, сообщает Planet Today.

Судно было частью значительной коммерческой поставки, перевозившей ценные товары в больших количествах, что отражает масштабы и характер коммерческой деятельности того времени.