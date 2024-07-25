Неожиданная находка на Марсе: учёные обнаружили возможные следы древней жизни

Марсоход NASA обнаружил камень с потенциальными признаками древней жизни

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Научная группа марсохода NASA Perseverance обнаружила камень, названный "Водопады Чеява", который может содержать признаки древней микробной жизни на Марсе.

Фото: NASA is licensed under public domain

Камень, собранный 21 июля на северном краю долины Неретва, содержит органические соединения, структуры и химические сигнатуры, которые могли быть сформированы жизнью миллиарды лет назад, когда на Марсе была вода. Проведенные анализы показали наличие крупных белых жил сульфата кальция и красноватых полос с гематитом. Инструменты Perseverance обнаружили черные пятна, напоминающие следы микробов, сообщает Planet Today.

Группа рассматривает различные сценарии формирования этих особенностей, включая гипотезу о биологическом происхождении. Дальнейшие исследования потребуются для окончательного подтверждения наличия жизни.

Наличие кристаллов оливина, образовавшихся из магмы, добавляет сложности к разгадке происхождения этих особенностей. Для полного понимания процесса формирования этих структур ученые стремятся доставить образец на Землю для детального анализа.