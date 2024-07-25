Неожиданная находка на Марсе: учёные обнаружили возможные следы древней жизни

Научная группа марсохода NASA Perseverance обнаружила камень, названный "Водопады Чеява", который может содержать признаки древней микробной жизни на Марсе.
Камень, собранный 21 июля на северном краю долины Неретва, содержит органические соединения, структуры и химические сигнатуры, которые могли быть сформированы жизнью миллиарды лет назад, когда на Марсе была вода. Проведенные анализы показали наличие крупных белых жил сульфата кальция и красноватых полос с гематитом. Инструменты Perseverance обнаружили черные пятна, напоминающие следы микробов, сообщает Planet Today.
Группа рассматривает различные сценарии формирования этих особенностей, включая гипотезу о биологическом происхождении. Дальнейшие исследования потребуются для окончательного подтверждения наличия жизни.
Наличие кристаллов оливина, образовавшихся из магмы, добавляет сложности к разгадке происхождения этих особенностей. Для полного понимания процесса формирования этих структур ученые стремятся доставить образец на Землю для детального анализа.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.