Полярная звезда оказалась гигантом, о котором мы и не подозревали

Полярная звезда оказалась тяжелее, чем предполагалось ранее

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно проведенные исследования показали, что Полярная звезда значительно тяжелее, чем предполагалось ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, CC BY-SA 3.0

По новым данным, её масса составляет 5,1 солнечных масс, что почти на 50% больше, чем предыдущая оценка в 3,45 солнечных масс. Эта новая оценка основана на наблюдениях за её слабым звездным компаньоном, который стал видимым только в 2005 году благодаря космическому телескопу "Хаббл", сообщает arXiv.

Полярная звезда, находящаяся на расстоянии 447 световых лет от Земли, является ближайшей цефеидой, важной для измерения космических расстояний. Изучение её массы поможет астрономам уточнить модели эволюции цефеид и лучше понять эти звёзды. Однако пересчитанный возраст звезды пока не определён.