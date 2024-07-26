Ученые узнали причину резкого падения разнообразия организмов в Тихом океане

GCB: биологическое разнообразие в Тихом океане пережило упадок из-за климата

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых из Саудовской Аравии, Дании и Франции исследовала ДНК организмов, извлеченных из кернов донных отложений одной из самых продуктивных морских экосистем мира — Атакамской впадины, расположенной на востоке Тихого океана. Результаты исследования были опубликованы в журнале Global Change Biology (GCB).

Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras, CC BY-SA 2.0

Атакамская впадина, также известная как Чилийский желоб, находится примерно в 160 километрах от берегов Чили и Перу, а её глубина достигает восьми километров.

Учёные выявили резкое снижение биологического разнообразия в Атакамской впадине в период с 1970 по 1985 год, что совпадает с периодом наиболее интенсивного рыболовства в этом регионе.

Кроме того, в указанный период происходило одно из сильнейших климатических явлений — Эль-Ниньо, которое вызывает временное повышение температур в тропической части Тихого океана.

"Хотя в прошлом это не было задокументировано, теперь мы лучше понимаем воздействие чрезмерного вылова рыбы и экстремальных климатических явлений на морское биоразнообразие", — отметил соавтор исследования Диего Элиху Ривера Росас из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии.

Учёные подчеркнули, что понимание причин прошлых спадов биологического разнообразия поможет защитить морскую жизнь в будущем.