Огромные морские чудовища в опасности: что угрожает гигантским акулам

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1:10
Наука

Редкие гигантские акулы, как обнаружили океанологи из США и Ирландии, часто сталкиваются с судами из-за того, что охотятся в поверхностных водах. Ученые прикрепили к этим морским гигантам датчики и камеры, что позволило подтвердить это наблюдение, сообщает портал "Кулик".

Океанологи узнали, как человек угрожает вымирающим акулам
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Специалисты отмечают, что всего через несколько часов после выпуска акул с установленными устройствами, одна из них столкнулась с судном. Эти акулы, известные как Cetorhinus maximus, питаются планктоном, фильтруя воду через свои жабры. Они могут достигать длины до 10 метров и весить около четырех тонн.

Так как гигантские акулы находятся под угрозой исчезновения, ученые тщательно отслеживают их миграцию. Зафиксированное на видео столкновение привело к повреждению кожи акулы, после чего она опустилась на большую глубину и оставалась там до отключения датчика.

Записи показывают, что акула пыталась избежать столкновения, что подчеркивает необходимость разработки мер для уменьшения риска столкновений между судами и гигантскими акулами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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