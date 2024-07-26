Угроза из космоса: почему человечество может исчезнуть раньше, чем вы думаете

Ученые заявили, что космические процессы грозят человечеству исчезновением

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Человечество сталкивается с серьезными угрозами своему существованию, обусловленными естественными космическими процессами. Об этом сообщил ученый Александр Аверьянов в интервью порталу Science XXI. Он отметил, что срок существования любого биологического вида ограничен, и человечество не является исключением.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

По мнению Аверьянова, одной из основных опасностей является постепенное увеличение светимости Солнца. Этот процесс может привести к катастрофическим последствиям для нашей планеты уже через два миллиарда лет или даже раньше. Рост солнечной активности вызовет испарение всех океанов и морей, что сделает невозможным существование жизни на Земле.

Еще одной угрозой для жизни на планете является постепенное замедление вращения Земли. Ученый отметил, что скорость вращения уменьшается на миллисекунды каждый год. В далеком будущем это может привести к полной остановке вращения планеты, как это произошло с Меркурием. В таком случае жизнь сохранится только на узкой полоске поверхности: одна сторона планеты будет испытывать невыносимую жару, а другая — экстремальный холод.

Аверьянов подчеркнул, что остановка вращения Земли произойдет раньше, чем испарение океанов. Это означает, что человечество столкнется с серьезными вызовами задолго до того, как Солнце станет критически опасным для жизни на планете. Ученый предполагает, что к моменту наступления этих катастрофических событий человечество, возможно, найдет способ переселиться в другие солнечные системы.