Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шэрон Стоун поделилась своим самым большим страхом
Домашний сыр из молока: готовится всего за 5 минут
Отар Кушанашвили опубликовал фото из больницы
Как оформить единовременную выплату пенсии
Самый вкусный маринад для шашлыка из свежих томатов
Digital Extremes ответила на критику геймеров новой игры Soulframe
Как правильно ухаживать за смородиной после плодоношения
Вазелин: универсальное средство для красоты и ухода за кожей
Ветеринары рассказали, можно ли собаке есть траву
Угроза из космоса: почему человечество может исчезнуть раньше, чем вы думаете

Ученые заявили, что космические процессы грозят человечеству исчезновением

1:42
Наука

Человечество сталкивается с серьезными угрозами своему существованию, обусловленными естественными космическими процессами. Об этом сообщил ученый Александр Аверьянов в интервью порталу Science XXI. Он отметил, что срок существования любого биологического вида ограничен, и человечество не является исключением.

Ученые заявили, что космические процессы грозят человечеству исчезновением
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0

По мнению Аверьянова, одной из основных опасностей является постепенное увеличение светимости Солнца. Этот процесс может привести к катастрофическим последствиям для нашей планеты уже через два миллиарда лет или даже раньше. Рост солнечной активности вызовет испарение всех океанов и морей, что сделает невозможным существование жизни на Земле.

Еще одной угрозой для жизни на планете является постепенное замедление вращения Земли. Ученый отметил, что скорость вращения уменьшается на миллисекунды каждый год. В далеком будущем это может привести к полной остановке вращения планеты, как это произошло с Меркурием. В таком случае жизнь сохранится только на узкой полоске поверхности: одна сторона планеты будет испытывать невыносимую жару, а другая — экстремальный холод.

Аверьянов подчеркнул, что остановка вращения Земли произойдет раньше, чем испарение океанов. Это означает, что человечество столкнется с серьезными вызовами задолго до того, как Солнце станет критически опасным для жизни на планете. Ученый предполагает, что к моменту наступления этих катастрофических событий человечество, возможно, найдет способ переселиться в другие солнечные системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Европейцы не знают, что делать с российскими "Союзами" на космодроме Куру

Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Европейцы не могут решить, что делать с российскими "Союзами"
Россия отправляет нефть в Китай по Севморпути. В США считают, это необычно
Bloomberg: Россия отправила нефть в Китай по необычному маршруту
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
Сводка с фронта: в Харькове уничтожены 40 инструкторов НАТО, а под Киевом склад со снарядами с обеднённым ураном
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
Ахиллесова пята Украины — её бюджет, который пуст
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
Последние материалы
Самый вкусный маринад для шашлыка из свежих томатов
Digital Extremes ответила на критику геймеров новой игры Soulframe
Как правильно ухаживать за смородиной после плодоношения
Самые богатые футболисты
Вазелин: универсальное средство для красоты и ухода за кожей
Ветеринары рассказали, можно ли собаке есть траву
Санкт-Петербург признан самым экологичным городом России
Сборная США по баскетболу готовится к Олимпийским играм в Париже
Специалисты предупредили об опасных играх для щенков
Составлен рейтинг лучших подержанных автомобилей за 1 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников