Леса защищают климат ранее неизвестным способом

Nature: микробы в коре деревьев удаляют миллионы тонн метана из атмосферы

Леса играют важную роль в замедлении глобального потепления не только за счет поглощения углекислого газа из атмосферы посредством фотосинтеза. Недавнее исследование британских ученых из Бирмингемского университета, опубликованное в журнале Nature, показало, что кора деревьев также эффективно улавливает метан.

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Метан является мощным парниковым газом, и, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, его выбросы вносят до 30% в глобальное потепление.

В исследовании выяснилось, что микробы, живущие в коре деревьев, могут удалять метан из атмосферы так же эффективно, как и почвенные бактерии. Это открытие увеличивает ценность лесов для климата на 10% по сравнению с прежними оценками.

В рамках исследования ученые изучали тропические леса Амазонии и Панамы, умеренные широколиственные леса в Уайтхэм-Вудс в Оксфордшире, Англия, и бореальные хвойные леса в Швеции. Наибольшее поглощение метана было зафиксировано в тропических лесах, вероятно, из-за благоприятных теплых и влажных условий для микробов.

Согласно данным лазерного сканирования глобальной площади деревьев, вклад лесов в удаление метана из атмосферы составляет от 24,6 до 49,9 млн тонн. Это открытие помогает заполнить пробелы в понимании глобальных источников и поглотителей метана.