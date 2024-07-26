Леса защищают климат ранее неизвестным способом

Леса играют важную роль в замедлении глобального потепления не только за счет поглощения углекислого газа из атмосферы посредством фотосинтеза. Недавнее исследование британских ученых из Бирмингемского университета, опубликованное в журнале Nature, показало, что кора деревьев также эффективно улавливает метан.
Метан является мощным парниковым газом, и, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, его выбросы вносят до 30% в глобальное потепление.
В исследовании выяснилось, что микробы, живущие в коре деревьев, могут удалять метан из атмосферы так же эффективно, как и почвенные бактерии. Это открытие увеличивает ценность лесов для климата на 10% по сравнению с прежними оценками.
В рамках исследования ученые изучали тропические леса Амазонии и Панамы, умеренные широколиственные леса в Уайтхэм-Вудс в Оксфордшире, Англия, и бореальные хвойные леса в Швеции. Наибольшее поглощение метана было зафиксировано в тропических лесах, вероятно, из-за благоприятных теплых и влажных условий для микробов.
Согласно данным лазерного сканирования глобальной площади деревьев, вклад лесов в удаление метана из атмосферы составляет от 24,6 до 49,9 млн тонн. Это открытие помогает заполнить пробелы в понимании глобальных источников и поглотителей метана.
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