Врач рассказал, как вода влияет на утопающего

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Врач Кульбицкий: риски отека легких выше у спасенного от утопления в соленой воде

1:34
Наука

Если человек тонул в соленой воде и был спасен, у него возрастает вероятность сильного отека легких, сообщил "Газете.Ru" судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом и старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А. П. Авцына РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Борис Кульбицкий.

Врач Кульбицкий: риски отека легких выше у спасенного от утопления в соленой воде
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

"Отек легких при утоплении в пресной воде не так выражен, как при попадании в легкие соленой воды. Осмотический эффект вызывает перемещение менее соленой жидкости из организма в легкие, чтобы сбалансировать разницу в солевом составе. Таким образом, чем солонее вода, тем выше риск отека легких после утопления", — объяснил Кульбицкий.

Сильный отек легких после утопления в соленой воде может привести к серьезным патологиям, включая повреждение структур головного мозга, нарушение работы сердца и других жизненно важных органов из-за недостатка кислорода.

"Кроме того, вместе с водой в легкие могут попасть бактерии, что может вызвать пневмонию. В холодной и соленой воде бактерий меньше, поэтому риск пневмонии как осложнения ниже", — добавил специалист.

Температура воды также влияет на процесс, отметил врач. Холодная вода замедляет все реакции организма, что может облегчить состояние пострадавшего. Однако существует риск остановки сердца при резком погружении в холодную воду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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