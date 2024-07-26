Врач рассказал, как вода влияет на утопающего

Врач Кульбицкий: риски отека легких выше у спасенного от утопления в соленой воде

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Если человек тонул в соленой воде и был спасен, у него возрастает вероятность сильного отека легких, сообщил "Газете.Ru" судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом и старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А. П. Авцына РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Борис Кульбицкий.

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"Отек легких при утоплении в пресной воде не так выражен, как при попадании в легкие соленой воды. Осмотический эффект вызывает перемещение менее соленой жидкости из организма в легкие, чтобы сбалансировать разницу в солевом составе. Таким образом, чем солонее вода, тем выше риск отека легких после утопления", — объяснил Кульбицкий.

Сильный отек легких после утопления в соленой воде может привести к серьезным патологиям, включая повреждение структур головного мозга, нарушение работы сердца и других жизненно важных органов из-за недостатка кислорода.

"Кроме того, вместе с водой в легкие могут попасть бактерии, что может вызвать пневмонию. В холодной и соленой воде бактерий меньше, поэтому риск пневмонии как осложнения ниже", — добавил специалист.

Температура воды также влияет на процесс, отметил врач. Холодная вода замедляет все реакции организма, что может облегчить состояние пострадавшего. Однако существует риск остановки сердца при резком погружении в холодную воду.