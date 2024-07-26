Неожиданная правда о Луне: принстонские учёные раскрыли тайны миллиардолетней истории

Изотопный анализ помог уточнить возраст Луны

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования Луны, проведенные в Принстонском университете, привели к важным открытиям о её ранней истории. Согласно существующим данным о датировке цирконов на Луне, около 4,33 миллиарда лет назад произошло значительное магматическое событие. Возможно, оно носило глобальный характер, однако ранее было неизвестно, было ли оно кратковременным или продолжительным, сообщает журнал Science Advances.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing-Chi Poon, CC BY-SA 2.5

Чтобы улучшить временное разрешение, ученые проанализировали цирконы, собранные в рамках миссий Apollo 14, 15 и 17. Эти образцы были ранее датированы с помощью ионного микрозонда и показали возраст около 4,33 миллиарда лет.

Новые данные, полученные методом масс-спектрометрии термической ионизации, указывают, что события происходили в течение примерно 4 миллионов лет, в диапазоне от 4,338 до 4,334 миллиарда лет назад.

Анализ изотопных отношений гафния и концентраций следовых элементов подтвердил, что эти цирконы образовались в результате крупного ударного магматического события, возможно, связанного с формированием бассейна Южный полюс — Эйткен, одного из крупнейших ударных кратеров на Луне.

Эти новые данные позволяют получить более четкое представление о древней магматической активности Луны и углубляют наше понимание её геологической истории.