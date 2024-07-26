Ученые предложили лечить рак электрическим током

Cell Reports: электрический ток помогает иммунным клеткам бороться с раком

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Ученые из Кембриджского университета и Института биомедицинских наук Тринити выяснили, что электрический ток способен усилить способность иммунных NK-клеток уничтожать раковые клетки при глиобластоме. Об этом сообщается в журнале Cell Reports Physical Science.

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Исследование проводилось на образцах тканей глиобластомы, взятых у доноров. Глиобластома является самой распространенной и агрессивной злокачественной опухолью мозга. Без своевременного лечения она быстро поражает здоровые нервные клетки и ухудшает когнитивные функции.

В лабораторных условиях клетки подвергались воздействию устройства, генерирующего "противоопухолевые" электрические поля. Этот метод лечения называется TTF (tumor treating fields). Ученые обнаружили, что применение электрического тока повысило эффективность NK-клеток, также известных как клетки-киллеры.

Эти лимфоциты, участвующие в работе врожденного иммунитета, способны уничтожать раковые клетки при прямом контакте.

Ученые отметили, что терапия с использованием NK-клеток часто применяется при лечении различных типов рака, включая трудноизлечимые виды. Исследователи предположили, что комбинация метода TTF с другими онкологическими методами лечения, такими как иммунотерапия, может значительно повысить шансы на выздоровление пациентов с глиобластомой.