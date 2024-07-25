Врачи не видели такого 20 лет: ржавый гвоздь во дворе отправил женщину на ИВЛ

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В Находке врачи рассказали о спасении наступившей на гвоздь больной

1:28
Наука

В Находкинской городской больнице рассказали о случае тяжёлого столбняка, удивившем даже видавших виды эскулапов — по их признанию, они не сталкивались с подобным 20 лет.

В Находке врачи рассказали о спасении наступившей на гвоздь больной
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/764207 by PxHere, PDM

Больную в тяжёлом состоянии привезли из села Партизанского района. За неделю до этого она наступила на ржавый гвоздь во дворе — и не придала этому особого значения, а тревогу забила только тогда, когда шею свело судорогой до невозможности глотать.

Ввиду нарастающей дыхательной недостаточности бедолагу сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас делается всё возможное для её спасения.

Не следует недооценивать столбняк, призвала заведующая инфекционным отделением Находкинской городской больницы Ирина Калитвинцева. По её словам, смертоносная инфекция может подстерегать повсюду, но чаще — в земле и на грязных ржавых предметах.

Лечить недуг непросто, потому что когда появились симптомы — значит бактерии в организме уже вовсю продуцируют нервнопаралитический токсин, и процесс становится необратимым.

Есть вакцинация: детям начиная с трёх месяцев, взрослым нужно самостоятельно обратиться в прививочный кабинет поликлиники.

Любые загрязнённые раны, в том числе полученные при работе на даче или чистке овощей, нужно тщательно обрабатывать и при малейших подозрениях обращаться за медпомощью.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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