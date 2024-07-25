Оценена скорость выбросов из-за мощных извержений на Солнце, бушевавших 24 июля

Скорость протуберанца на Солнце достигла 20 км/с, подсчитали в Московском планетарии

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Скорость движения протуберанцев на Солнце, бушевавших 24 июля, достигала 20 км/с (60 тысяч км/ч), подсчитали в Московском планетарии.

Фото: Московский планетарий by Никита Шаморгин, PDM

Магнитной бури, которой пугали отдельные СМИ, в этот день так и не было, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Института космических исследований РАН. Не говоря уж о "протонных штормах", которых, как выяснилось, вообще не существует.

Тем не менее наше светило остаётся весьма активным, что подтверждают наблюдения, которые всю среду вёл научный сотрудник Малой обсерватории Московского планетария астроном Никита Шаморгин.

Он снял видео, из кадров которых составил впечатляющие изображения протуберанцев.

"Показано развитие крупного протуберанца в течение 20 минут, — рассказал учёный. — Для понимания масштабов происходящего надо помнить, что поперечник диска Солнца в 109 раз больше Земли — почти 1,4 миллиона километров. За 20 минут вещество протуберанца сместилось на величину порядка 20000 км. Стало быть, скорость его движения можно оценить минимум в 60000 км/ч (~20 км/с)".

Бывают и более стремительные протуберанцы, добавил он. Вещество может разгоняться до скорости убегания свыше 618 км/с и отрываться от Солнца, долетая до Земли.