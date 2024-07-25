Учёные нашли в Краснодарском крае абраускую сардельку и сделали большое открытие

В Краснодарском крае найдена считавшаяся исчезнувшей абрауская тюлька

Учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва) и Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН (Борок) нашли в озере Абрау в Краснодарском крае абраускую сардельку, сообщили в Российском научном фонде.

Фото: Российская академия наук is licensed under public domain

Абрауская сарделька, или абрауская тюлька (Clupeonella abrau) считалась исчезнувшей. Она водилась только в озере Абрау на юго-западе Краснодарского края, где её видели в последний раз в 2008 году. Предполагалось, что рыбка не пережила конкуренции с другими видами, искусственно заселёнными в водоём.

Во время экспедиции в 2019 году в Абрау выловили сельдеподобных рыбок, похожих внешне на абраускую тюльку. Сравнение их митохондриального генома с образцом из Зоологического музея ЗИН РАН помогло с почти стопроцентной уверенностью идентифицировать вид — это сарделька! Результаты исследования недавно вышли в Doklady Biological Sciences.

Кроме того, выяснилось, что пресноводная абрауская тюлька произошла от общего предка с черноморско-каспийской тюлькой 2,6-3,9 миллиона лет назад. "Вместе с тем имеются данные, что как самостоятельный водоём озеро Абрау образовалось позже в результате сейсмической активности. В этом случае фауна, населявшая Понтическое море, могла заселить озеро из каких-то древних пресноводных ‎убежищ (рефугиумов)‎", — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб ИБВВ имени И. Д. Папанина РАН кандидат биологических наук Дмитрий Карабанов.

По его мнению, выживать абрауской сардельке в условиях конкуренции помогают очень быстрое развитие икринок, стайный образ жизни и сложные вертикальные миграции (она старается большую часть времени проводить на дне).