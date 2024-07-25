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На Большом адронном коллайдере провели двухщелевой эксперимент на фемтометровом масштабе

В ПИЯФ рассказали о двухщелевом эксперименте на Большом адронном коллайдере

1:47
Наука

На Большом адронном коллайдере провели двухщелевой эксперимент на фемтометровом масштабе. Подробности раскрыла пресс-служба входящего в состав Курчатовского института Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова.

В ПИЯФ рассказали о двухщелевом эксперименте на Большом адронном коллайдере
Фото: Wikimedia Commons by Pcharito, CC BY-SA 3.0

Двухщелевой эксперимент считается классикой квантовой механики — он, по словам знаменитого физика Ричарда Фейнмана, охватывает все её загадки. В традиционной форме эксперимент наглядно демонстрирует корпускулярно-волновой дуализм в зависимости от наблюдателя.

Двухщелевой эксперимент провели с ядрами атомов свинца, соответственно масштабировав его до фемтометровых размеров. Опыты ставились в рамках ALICE (A Large Ion Collider Experiment) — проекта с использованием ионных детекторов БАК. Результаты выложены пока в виде препринта на arXiv. org и на сайте ЦЕРН.

В ходе эксперимента удалось измерить угловую анизотропию, возникающую при распаде ρ0-мезонов, когерентно рождённых в процессах ультрапериферического взаимодействия ядер свинца — она зависит от расстояния между ними.

При взаимодействии ядер одно из них (какое — установить невозможно) испускает виртуальный фотон, порождающий ρ0-мезоны, распадающиеся на два электрически заряженных пиона. Их регистрирует детектор ALICE в виде треков от нейтронов вдоль оси пучков.

Процесс был предсказан теоретически группой релятивистской ядерной физики ПИЯФ. Кроме того, её участники разработали и внедрили триггер для событий ультрапериферического взаимодействия сталкивающихся частиц, а также занимались анализом данных.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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