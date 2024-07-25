Найден простой способ повышения мощности терагерцового излучения в восемь раз

Учёные из Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники ИСВЧПЭ РАН, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", сумели увеличить мощность источников терагерцового излучения в восемь раз, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Курчатовского института.
Решением проблемы низкого КПД источников терагерцового излучения (T-лучей) стало применение сапфировой линзы, которую закрепили на поверхности фотопроводящей антенны. "Кроме того, мы усовершенствовали топологию самого излучателя таким образом, что расстояние между соседними электродами соответствует диаметру сапфирового волокна", — пояснил заместитель директора ИСВЧПЭ РАН Дмитрий Пономарёв.
Успешные эксперименты подтвердили справедливость сделанных ранее теоретических расчётов авторов разработки, о которых они отчитались в журнале Applied Physics Letters.
Изобретение найдёт широкое применение в спектрометрах для различных областей народного хозяйства.
Ранее терагерцовое излучение предложили получать принципиально иным способом.
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