Найден простой способ повышения мощности терагерцового излучения в восемь раз

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В Курчатовском институте предложили усиление источника T-лучей сапфировой линзой

1:09
Наука

Учёные из Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники ИСВЧПЭ РАН, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", сумели увеличить мощность источников терагерцового излучения в восемь раз, передаёт в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Курчатовского института.

В Курчатовском институте предложили усиление источника T-лучей сапфировой линзой
Фото: Georgia Institute of Technology is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Решением проблемы низкого КПД источников терагерцового излучения (T-лучей) стало применение сапфировой линзы, которую закрепили на поверхности фотопроводящей антенны. "Кроме того, мы усовершенствовали топологию самого излучателя таким образом, что расстояние между соседними электродами соответствует диаметру сапфирового волокна", — пояснил заместитель директора ИСВЧПЭ РАН Дмитрий Пономарёв.

Успешные эксперименты подтвердили справедливость сделанных ранее теоретических расчётов авторов разработки, о которых они отчитались в журнале Applied Physics Letters.

Изобретение найдёт широкое применение в спектрометрах для различных областей народного хозяйства.

Ранее терагерцовое излучение предложили получать принципиально иным способом.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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