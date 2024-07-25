"Не имеет никакого смысла": пара звёзд, которая не должна существовать, озадачила астрономов

Астроном Эбигейл Фрост рассказала о звёздной системе HD 148937

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Звёздная система HD 148937 состояла изначально из трёх звёзд, две из которых слились — эта гипотеза международной команды астрономов, изложенная ими в Science, объясняет сразу все её загадки.

Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, CC BY 4.0

Система из двух звёзд в созвездии Наугольник примерно в 3800 световых годах от Земли озадачила наблюдавших за ней учёных из Европейской южной обсерватории ESO. Обычно звёзды в паре похожи как близнецы, а в HD 148937 одна звезда явно моложе и сильно намагничена.

"После детального анализа мы смогли определить, что более массивная звезда выглядит намного моложе своего компаньона, что не имеет никакого смысла, поскольку они должны были сформироваться в одно и то же время!" — недоумевает Эбигейл Фрост, астроном из ESO в Чили.

Кроме того, система окружена плотной туманностью. "Туманность, окружающая две массивные звезды, — редкость, и это действительно заставило нас почувствовать, что в этой системе должно было произойти что-то крутое. При анализе данных впечатление только усилилась", — продолжает учёная.

"Мы думаем, что изначально в этой системе было по крайней мере три звезды; две из них должны были находиться близко друг к другу в одной точке орбиты, в то время как другая звезда была намного дальше. Две внутренние звезды бурно слились, образовав магнитную звезду и выбросив часть материала, превратившегося в туманность. Более далёкая звезда вышла на новую орбиту с недавно слившейся, теперь уже магнитной звездой, создав двойную систему, которую мы видим сегодня в центре туманности", — объясняет профессор Лёвенского католического университета в Бельгии Хьюг Сана.

Предложенный учёными сценарий может объяснить наличие мощного магнитного поля у массивных звёзд, характерного скорее для небольших светил вроде нашего Солнца. Такая гипотеза уже выдвигалась, но прямое доказательство получено впервые.

"Считается, что магнетизм в массивных звёздах не может длиться слишком долго по сравнению со временем жизни звезды, поэтому, похоже, мы наблюдали это редкое событие вскоре после того, как оно произошло", — добавляет Фрост.