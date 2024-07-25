Раскрыта природа шаровой молнии с научной точки зрения

Из-за частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии, предупредил ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова академик РАН Владимир Бычков.
Википедия тем временем ставит под сомнение самоё существование шаровой молнии как природного явления.
"Что шаровые молнии существуют и существовали всегда — это факт", — уверен изучающий их инженер-технолог Сергей Уйманов.
Он привёл Pravda.Ru несколько фактов. Шаровые молнии видел сам собеседник издания над ЛЭП, их ловил на магнитную ленту его товарищ, сталкивались даже моряки-подводники на дизель-электрических лодках — там плазменные шары появлялись из мощных аккумуляторов при бросках тока.
Не раз наблюдал шаровую молнию коллега и товарищ Уйманова Борис Игнатов, работавший ведущим инженером Московского института теплотехники и также посвятивший жизнь изучению загадочного явления, которому у него было своё объяснение.
"Как Борис Николаевич Игнатов говорит, что это такая микрочастица, но сверхплотного звёздного вещества. Она вокруг себя всё собирает. И то, что мы видим, это на самом деле ионизированная часть атмосферы вместе с водой, с пылинками, со всем, что в воздухе есть. Это всё ионизированный воздух вокруг неё, и он-то и светится", — заявил Сергей Уйманов.
Этим обусловлена относительная безопасность шаровой молнии по сравнению с обычной линейной, состоящая в риске взрыва, причём далеко не стопроцентном — она скорее потухнет или стечёт на заземлённый предмет.
"Она не столь неожиданная, как, например, линейная молния, которая бабах — и нет тебя. А ты её видишь, поэтому не надо суетиться. Надо спокойно отойти в сторонку куда подальше. И так, чтобы воздух за собой не увлечь, чтобы она с воздухом вместе с тобой не полетела", — посоветовал эксперт.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.