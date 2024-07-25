Раскрыта природа шаровой молнии с научной точки зрения

Инженер назвал шаровую молнию микрочастицей сверхплотного звёздного вещества

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Из-за частых гроз в Москве могут появиться шаровые молнии, предупредил ведущий научный сотрудник физического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова академик РАН Владимир Бычков.

Фото: Wikimedia Commons by Joe Thomissen, CC BY-SA 3.0

Википедия тем временем ставит под сомнение самоё существование шаровой молнии как природного явления.

"Что шаровые молнии существуют и существовали всегда — это факт", — уверен изучающий их инженер-технолог Сергей Уйманов.

Он привёл Pravda.Ru несколько фактов. Шаровые молнии видел сам собеседник издания над ЛЭП, их ловил на магнитную ленту его товарищ, сталкивались даже моряки-подводники на дизель-электрических лодках — там плазменные шары появлялись из мощных аккумуляторов при бросках тока.

Не раз наблюдал шаровую молнию коллега и товарищ Уйманова Борис Игнатов, работавший ведущим инженером Московского института теплотехники и также посвятивший жизнь изучению загадочного явления, которому у него было своё объяснение.

"Как Борис Николаевич Игнатов говорит, что это такая микрочастица, но сверхплотного звёздного вещества. Она вокруг себя всё собирает. И то, что мы видим, это на самом деле ионизированная часть атмосферы вместе с водой, с пылинками, со всем, что в воздухе есть. Это всё ионизированный воздух вокруг неё, и он-то и светится", — заявил Сергей Уйманов.

Этим обусловлена относительная безопасность шаровой молнии по сравнению с обычной линейной, состоящая в риске взрыва, причём далеко не стопроцентном — она скорее потухнет или стечёт на заземлённый предмет.

"Она не столь неожиданная, как, например, линейная молния, которая бабах — и нет тебя. А ты её видишь, поэтому не надо суетиться. Надо спокойно отойти в сторонку куда подальше. И так, чтобы воздух за собой не увлечь, чтобы она с воздухом вместе с тобой не полетела", — посоветовал эксперт.

Шаровая молния