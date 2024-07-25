Инновационные стекла для лазеров и световодов от ННГУ

Учёные Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ) разработали уникальные теллуритные стекла для оптики и фотоники. Эти материалы обладают исключительными свойствами и могут применяться в лазерах, оптических усилителях и фильтрах. Исследование опубликовано в журнале Inorganic Chemistry Communications.
Особое внимание в исследовании было уделено очистке исходных компонентов от примесей и воды. Разработанный метод позволил добиться высокой чистоты теллуритных стекол, что улучшило их прозрачность в видимой и инфракрасной областях.
Руководитель проекта, доцент Олег Замятин, отметил, что благодаря новому способу очистки стекла получили высокую прозрачность и могут использоваться в широком спектре применений, включая волоконные световоды и лазеры.
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