Ученые воссоздали древние рецепты неандертальцев

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Археологи раскрыли секреты приготовления птицы неандертальцами

Наука

Исследователи самостоятельно разделали и приготовили туши птиц по технологиям неандертальцев. Оказалось, что древние люди могли сначала жарить птицу на огне, а потом разделывать, так как это гораздо проще, чем делать наоборот. Однако такая методика делает кости более хрупкими, что может объяснять редкость находок костей приготовленных птиц у археологов. Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Археологи раскрыли секреты приготовления птицы неандертальцами
Фото: commons.wikimedia.org by sushan116, CC BY-SA 4.0

Ученым хорошо известно, что неандертальцы охотились на крупную дичь, но некоторые представители предпочитали ловить птиц, менее ценную, но более безопасную добычу. О вторых охотниках специалистам известно мало, поэтому исследователи решили проверить методы приготовления птицы, чтобы понять, какие следы она может оставить на костях.

Для эксперимента специалисты собрали останки пяти диких птиц, умерших естественной смертью в Центре экологии, реабилитации и наблюдения за дикой природой (CERVAS) в Гувейе, Португалия. В исследовании участвовали две черные вороны, две кольчатые горлицы и лесной голубь — виды, которыми питались неандертальцы. Используя археологические и этнографические данные, ученые выбрали методы приготовления пищи.

Сначала всех птиц ощипали вручную. Затем разделали черную ворону и горлицу с помощью кремневого отщепа. Оставшихся птиц сначала зажарили на раскаленных углях до готовности, а затем тоже разделали, что оказалось гораздо проще, чем разделывать сырые тушки.

Ученые создали экспериментальную базу данных, чтобы другие специалисты могли сравнить результаты с реальными археологическими находками.

"Возможно, потому что мы ощипывали птиц перед приготовлением, процесс жарки оказался намного быстрее, чем мы ожидали. На самом деле, мы потратили больше времени на подготовку углей, чем на само приготовление, которое заняло менее десяти минут", — поделилась Мариана Набаис из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции.

Кости птиц исследовали под микроскопом и проанализировали кремневый отщеп. Оказалось, что на инструменте были характерные повреждения по краям в виде полумесяцев. Следов порезов от удаления мяса с костей не обнаружили, но выявили повреждения в районах сухожилий, похожие на те, которые ранее находили на археологических объектах.

Кости жареных тушек оказались более хрупкими, с коричневыми или черными следами, многие были раздроблены, а внутреннее содержимое некоторых полностью сгорело.

Это исследование показывает, что неандертальцы могли обжаривать мясо для облегчения разделки. Однако из-за хрупкости обжаренных костей велика вероятность, что археологи будут редко находить остатки, подтверждающие такой способ приготовления еды неандертальцами.

Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы получить более полное представление о рационе питания древних людей. В будущем необходимо изучить больше видов мелкой добычи, а также методы обработки птиц для получения когтей или перьев.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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