Ученый раскрывает главные угрозы для выживания человечества

Ученый Аверьянов: названы главные угрозы существования человечества

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученый Александр Аверьянов раскрыл потенциальные причины, которые могут привести к исчезновению человечества. Согласно его исследованиям, существование любого биологического вида ограничено во времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

Одной из наиболее серьезных угроз для жизни на Земле является увеличение светимости Солнца. Этот процесс может привести к испарению всех водоемов уже через два миллиарда лет или даже раньше, что сделает существование жизни на планете невозможным. Тем не менее, ученый предполагает, что к тому времени человечество может обрести возможность переселиться в другие солнечные системы.

Другим фактором, способным угрожать жизни на Земле, является постепенное замедление вращения планеты. Каждый год скорость вращения уменьшается на миллисекунды. В перспективе возможное прекращение вращения Земли, подобно Меркурию, представляет серьезную угрозу для жизни на планете. Если Земля остановится, это приведет к экстремальным климатическим условиям: на одной стороне планеты будет слишком жарко, на другой — слишком холодно. В результате этого образуется узкая зона, где условия для существования жизни будут поддерживаться.

Аверьянов отмечает, что вероятность остановки вращения Земли возникает раньше, чем возможное испарение океанов из-за увеличения светимости Солнца.