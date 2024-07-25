Ученый Александр Аверьянов раскрыл потенциальные причины, которые могут привести к исчезновению человечества. Согласно его исследованиям, существование любого биологического вида ограничено во времени.
Одной из наиболее серьезных угроз для жизни на Земле является увеличение светимости Солнца. Этот процесс может привести к испарению всех водоемов уже через два миллиарда лет или даже раньше, что сделает существование жизни на планете невозможным. Тем не менее, ученый предполагает, что к тому времени человечество может обрести возможность переселиться в другие солнечные системы.
Другим фактором, способным угрожать жизни на Земле, является постепенное замедление вращения планеты. Каждый год скорость вращения уменьшается на миллисекунды. В перспективе возможное прекращение вращения Земли, подобно Меркурию, представляет серьезную угрозу для жизни на планете. Если Земля остановится, это приведет к экстремальным климатическим условиям: на одной стороне планеты будет слишком жарко, на другой — слишком холодно. В результате этого образуется узкая зона, где условия для существования жизни будут поддерживаться.
Аверьянов отмечает, что вероятность остановки вращения Земли возникает раньше, чем возможное испарение океанов из-за увеличения светимости Солнца.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.