Как личностные черты влияют на привязанность к домашним животным

Ирландские ученые из Университета Квинс в Белфасте обнаружили связь между любовью к домашним животным и такими чертами личности, как невротизм и добросовестность. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).
Целью исследования было выяснить, влияет ли личность владельца на силу эмоциональной связи с его питомцем. Ученые опросили 938 владельцев взрослых собак и кошек со всего мира, задавая вопросы о их личностных характеристиках.
Исследование показало, что люди с более высоким уровнем невротизма и добросовестности сообщали о более крепких связях со своими питомцами. Невротизм характеризуется эмоциональной нестабильностью, тревожностью и капризностью, тогда как добросовестность включает усердие, осторожность и организованность, а также сильное чувство ответственности и надежности.
Кроме личностных черт, на уровень привязанности влияли и демографические факторы. Женщины, владельцы собак, люди старше 50 лет и те, кто ухаживает за детьми младше 18 лет, также сообщали о более крепких связях со своими питомцами.
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