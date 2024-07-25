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Как личностные черты влияют на привязанность к домашним животным

Учёные нашли связь между личностными характеристиками и любовью к питомцам

1:15
Наука

Ирландские ученые из Университета Квинс в Белфасте обнаружили связь между любовью к домашним животным и такими чертами личности, как невротизм и добросовестность. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).

Учёные нашли связь между личностными характеристиками и любовью к питомцам
Фото: Wikipedia by Creador1921, CC BY-SA 4.0

Целью исследования было выяснить, влияет ли личность владельца на силу эмоциональной связи с его питомцем. Ученые опросили 938 владельцев взрослых собак и кошек со всего мира, задавая вопросы о их личностных характеристиках.

Исследование показало, что люди с более высоким уровнем невротизма и добросовестности сообщали о более крепких связях со своими питомцами. Невротизм характеризуется эмоциональной нестабильностью, тревожностью и капризностью, тогда как добросовестность включает усердие, осторожность и организованность, а также сильное чувство ответственности и надежности.

Кроме личностных черт, на уровень привязанности влияли и демографические факторы. Женщины, владельцы собак, люди старше 50 лет и те, кто ухаживает за детьми младше 18 лет, также сообщали о более крепких связях со своими питомцами.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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