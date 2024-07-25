Злоупотребление переработанным мясом и сладкими напитками: путь к преждевременной смерти

N24: как сладкие напитки и переработанное мясо увеличивают риск смерти

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Национального института рака в Мэриленде установили, что злоупотребление сладкими напитками и переработанным мясом значительно повышает риск преждевременной смерти из-за диабета и болезней сердца. Эти результаты были представлены на платформе NUTRITION 2024 (N24), ежегодном собрании Американского общества питания.

Фото: Own work by MOs810, CC BY-SA 4.0

Исследование, в котором приняли участие более 540 тысяч человек, началось в середине 1990-х годов. На момент старта все испытуемые были в возрасте от 50 до 71 года. Ученые оценили рацион питания участников, сосредоточившись на потреблении ультра-обработанных продуктов, таких как фабричные кондитерские изделия, фастфуд, блюда быстрого приготовления и сахаросодержащие напитки. Целью было установить связь между конкретными продуктами и развитием определенных заболеваний.

Результаты исследования показали, что активное потребление переработанного мяса (сосисок, колбас, бекона, котлет для бургеров) и сладких напитков связано с наивысшим риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, у этих участников наблюдалась повышенная вероятность летального исхода в результате осложнений, связанных с этими болезнями.