МГУ разработал метод точного определения радиации в продуктах

Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали метод исследования продуктов питания, который позволяет более точно определять дозу радиационной обработки. Об этом сообщила пресс-служба вуза, а результаты работы опубликованы в журнале Journal of Food Composition and Analysis.
Радиационная обработка применяется для продления сроков хранения продуктов и борьбы с бактериями, вирусами, плесенью и насекомыми. Такие методы позволяют, например, отказаться от холодильников при транспортировке туш крупного рогатого скота между континентами, что снижает стоимость перевозки. Определение полученной дозы радиации требует высокой квалификации специалистов и времени, причем методы не могут быть универсальными для разных видов продукции, пояснили в МГУ.
"Авторы усовершенствовали метод 'отпечатков пальцев'. Для ускорения работы была изучена зависимость результатов от температуры, при которой проводилась экстракция образцов водой, и от ее продолжительности. Ученые обнаружили, что можно сократить время экстракции для картофеля с 24 до 1 часа, сохранив эффективность распознавания доз. Для говядины также удалось сократить время экстракции," — говорится в сообщении.
Метод, усовершенствованный учеными, предполагает сравнение свойств изучаемого образца с эталоном. Для этого из продукта извлекаются активные соединения, которые помещаются в водный раствор с добавлением красителя и окислителя. Изображения смеси в нескольких спектральных диапазонах показывают степень поглощения света и интенсивность свечения, что дает информацию для дальнейших расчетов.
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