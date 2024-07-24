МГУ разработал метод точного определения радиации в продуктах

Ученые МГУ предложили новый метод анализа радиации в продуктах питания

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука



Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали метод исследования продуктов питания, который позволяет более точно определять дозу радиационной обработки. Об этом сообщила пресс-служба вуза, а результаты работы опубликованы в журнале Journal of Food Composition and Analysis.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Радиационная обработка применяется для продления сроков хранения продуктов и борьбы с бактериями, вирусами, плесенью и насекомыми. Такие методы позволяют, например, отказаться от холодильников при транспортировке туш крупного рогатого скота между континентами, что снижает стоимость перевозки. Определение полученной дозы радиации требует высокой квалификации специалистов и времени, причем методы не могут быть универсальными для разных видов продукции, пояснили в МГУ.

"Авторы усовершенствовали метод 'отпечатков пальцев'. Для ускорения работы была изучена зависимость результатов от температуры, при которой проводилась экстракция образцов водой, и от ее продолжительности. Ученые обнаружили, что можно сократить время экстракции для картофеля с 24 до 1 часа, сохранив эффективность распознавания доз. Для говядины также удалось сократить время экстракции," — говорится в сообщении.

Метод, усовершенствованный учеными, предполагает сравнение свойств изучаемого образца с эталоном. Для этого из продукта извлекаются активные соединения, которые помещаются в водный раствор с добавлением красителя и окислителя. Изображения смеси в нескольких спектральных диапазонах показывают степень поглощения света и интенсивность свечения, что дает информацию для дальнейших расчетов.