Раскрыта тайна древних стоянок: новые открытия в Нижнем Поволжье

Археологи пересмотрели дату появления человека в Нижнем Поволжье

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеонтологическая экспедиция, проведенная в Черноярском и Енотаевском районах Астраханской области, рядом с селами Никольское, Копановка, Косика, Ленино и Сероглазка, стала важным событием для изучения истории человечества в этом регионе. Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры, ученые стремились уточнить даты появления древнего человека.

Фото: Openverse by Black Wed, CC BY-SA 4.0

В настоящее время существующие данные о первых следах людей на территории Нижнего Поволжья значительно расходятся с общепринятыми временными рамками. Для уточнения этой проблемы специалисты из Астраханского музея-заповедника совместно с коллегами из других научных учреждений организовали плановую экспедицию. Они осмотрели предполагаемые стоянки древнего человека, расположенные в береговых уступах региона.

Исследователи изучили археологические находки, которые могут пролить свет на древнюю историю этого региона. На основании обнаруженных артефактов и следов охотничьей и орудийной деятельности древних людей, ученые предполагают, что появление человека в Нижнем Поволжье произошло раньше, чем считалось ранее. Новые данные указывают на то, что это произошло около 130 тысяч лет назад, в конце среднего палеолита, что значительно пересматривает существующие представления о древних жителях данной территории.