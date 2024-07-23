Глобальное потепление и его последствия:

Климатологи выяснили, как глобальное потепление может повлиять на жителей Земли. Об этом сообщает издание Sputnik Азербайджан.
Оказалось, что изменения климата могут серьезно нарушить привычный баланс. Это повлияет на жизнь людей, животных и других живых существ. Такой сценарий ожидает нашу планету в ближайшие десятилетия.
Особое внимание ученые уделили двум природным явлениям — Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эль-Ниньо вызывает потепление поверхностных вод Тихого океана, в то время как Ла-Нинья, наоборот, способствует их охлаждению.
Эти явления изменяют привычную температуру воздуха в разных уголках планеты. Меняется количество осадков, что приводит к засухам, наводнениям и неурожаям, затрагивая целые регионы.
По предварительным данным, к 2100 году средняя температура воздуха может повыситься на 2,9 градуса Цельсия, что станет критическим для Земли. Это произойдет, если климатологи не смогут найти способы уменьшить негативное воздействие на планету.
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