Глобальное потепление и его последствия:

Жизнь на планете под угрозой: учёные предупреждают о серьёзных изменениях

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Климатологи выяснили, как глобальное потепление может повлиять на жителей Земли. Об этом сообщает издание Sputnik Азербайджан.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Оказалось, что изменения климата могут серьезно нарушить привычный баланс. Это повлияет на жизнь людей, животных и других живых существ. Такой сценарий ожидает нашу планету в ближайшие десятилетия.

Особое внимание ученые уделили двум природным явлениям — Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Эль-Ниньо вызывает потепление поверхностных вод Тихого океана, в то время как Ла-Нинья, наоборот, способствует их охлаждению.

Эти явления изменяют привычную температуру воздуха в разных уголках планеты. Меняется количество осадков, что приводит к засухам, наводнениям и неурожаям, затрагивая целые регионы.

По предварительным данным, к 2100 году средняя температура воздуха может повыситься на 2,9 градуса Цельсия, что станет критическим для Земли. Это произойдет, если климатологи не смогут найти способы уменьшить негативное воздействие на планету.