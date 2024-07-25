Революция в микробиологии: бактерии с памятью меняют представления о жизни

Израильские учёные из Университета Райхмана обнаружили, что некоторые бактерии обладают эффектом памяти. Результаты исследования были опубликованы в журнале Microbiological Research (MicrobioRes).
Команда исследователей изучила свойства полезного почвенного микроорганизма — сенной палочки (Bacillus subtilis), который используется в качестве пробиотика и биологического средства защиты.
Они выяснили, что сенная палочка способна экспрессировать гены, связанные с колонизацией и симбиозом с хозяином, на протяжении нескольких поколений, даже после разъединения с ним.
Эта межпоколенная передача информации позволяет микроорганизмам эффективно вновь колонизировать организм нового хозяина, что дает им преимущество перед другими бактериями, которые не имели устойчивого взаимодействия с растениями.
Учёные считают, что подобные механизмы могут обеспечивать многопоколенное взаимодействие пробиотических бактерий в кишечнике человека, предоставляя долгосрочную защиту от заболеваний.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.