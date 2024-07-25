Революция в микробиологии: бактерии с памятью меняют представления о жизни

MicrobioRes: бактерия Bacillus subtilis передает информацию между поколениями

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Израильские учёные из Университета Райхмана обнаружили, что некоторые бактерии обладают эффектом памяти. Результаты исследования были опубликованы в журнале Microbiological Research (MicrobioRes).

Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0

Команда исследователей изучила свойства полезного почвенного микроорганизма — сенной палочки (Bacillus subtilis), который используется в качестве пробиотика и биологического средства защиты.

Они выяснили, что сенная палочка способна экспрессировать гены, связанные с колонизацией и симбиозом с хозяином, на протяжении нескольких поколений, даже после разъединения с ним.

Эта межпоколенная передача информации позволяет микроорганизмам эффективно вновь колонизировать организм нового хозяина, что дает им преимущество перед другими бактериями, которые не имели устойчивого взаимодействия с растениями.

Учёные считают, что подобные механизмы могут обеспечивать многопоколенное взаимодействие пробиотических бактерий в кишечнике человека, предоставляя долгосрочную защиту от заболеваний.