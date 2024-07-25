Ученые зафиксировали мощнейший выброс мышьяка из-за лесных пожаров в Канаде

Канадские исследователи из университетов Ватерлоо и Ниписсинга установили, что летом 2023 года в стране произошел значительный выброс мышьяка в окружающую среду вследствие лесных пожаров. Их исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERS).
Согласно данным ученых, четыре природных пожара в районе города Йеллоунайф на севере Канады стали причиной попадания в атмосферу до половины мирового годового объема выбросов мышьяка от лесных пожаров — от 69 до 183 тонн этого токсичного вещества.
Количество мышьяка, выделяемого при лесных пожарах, зависит от различных факторов, включая температуру огня, глубину горения, тип почвы и комбинацию этих переменных.
Мышьяк является мощным токсином и канцерогеном, который увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака.
Исследователи обнаружили, что выбросы мышьяка из водно-болотных угодий представляют наибольшую опасность, так как эти экосистемы имеют тенденцию накапливать загрязняющие вещества больше, чем леса.
Ученые уточнили, что беспрецедентные выбросы мышьяка в районе Йеллоунайфа были связаны с загрязнением окружающей среды отходами местной горнодобывающей промышленности.
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