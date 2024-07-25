Ученые проведут исследование горячих источников Камчатки

В КамГУ начнут производство лечебного порошка из камчатских водорослей и грязи

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

В КамГУ имени Витуса Беринга возобновляются комплексные исследования бальнеологических ресурсов Камчатки, которые включают лечение минеральными водами и лечебными грязями. Учёные планируют создать бальнеологическую карту региона, а также организовать пилотное производство капсул, порошка и водных экстрактов из камчатских водорослей и лечебной грязи для местных санаториев. Об этом "Газете.Ru" сообщили в КамГУ.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0

Возобновление бальнеологических исследований предполагается не только способствовать развитию туристической отрасли Камчатки, но и существенно улучшить качество медицинских услуг в регионе.

На данный момент на Камчатке работают три основных санаторно-курортных учреждения: Филиал "Санаторий "Паратунка" ФГКУ "Санаторно-курортный комплекс "Дальневосточный" Минобороны России, ООО ДЦ "Жемчужина Камчатки" и Пансионат "Светлячок" Центрального банка РФ. Ежегодно они принимают более 3000 человек по санаторным путёвкам.

Согласно планам, к 2035 году количество туристов в Камчатском крае должно возрасти с 300 тыс. до 750 тыс. человек в год, а при благоприятных условиях — до 1 млн. человек. Важно отметить, что 90% туристического потока будет проходить через городские агломерации и населённые пункты с высоким туристско-рекреационным потенциалом.

"Особенность и уникальность камчатской бальнеотерапии заключается в удалённости территории, широком диапазоне климатических условий полуострова, ландшафтных особенностях местности, чистейшем воздухе и воде, разнообразной флоре и фауне, а также уникальных природных объектах, таких как Долина гейзеров, месторождения термальной воды и грязей, вулканы, Тихий океан, горные озера и реки", — рассказал доцент кафедры биологии и наук о Земле КамГУ Станислав Рогатых.