Учёные нашли скрытую область в Тихом океане, меняющую климат всего Южного полушария

В Тихом океане найдена область, которая влияет на климат всего Южного полушария

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Редингского университета в ходе масштабного исследования климатических процессов обнаружили небольшую область в юго-западной части Тихого океана, которая способна существенно влиять на климат всего Южного полушария. Эти результаты были опубликованы в научном журнале Journal of Geophysical Research: Oceans.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Исследование основывалось на использовании сложных климатических моделей, имитирующих климатические условия на протяжении 300 лет. В этих моделях учитывались различные факторы, включая атмосферные явления, ледяной покров и океанические процессы, что позволило создать комплексную картину климата Земли. Такой подход позволил учёным выявить повторяющуюся закономерность изменений температуры поверхности моря в Южном полушарии.

Выявленный паттерн представляет собой климатическую цепную реакцию, состоящую из чередующихся теплых и холодных океанических областей, которые образуют круг в Южном полушарии. Начало этого паттерна находится у берегов Новой Зеландии и Австралии.

Исследователи отметили, что изменения температуры в этой области вызывают эффект ряби в атмосфере, формируя волну, которая перемещается по всему Южному полушарию под воздействием западных ветров.

Учёные объяснили механизм этого явления: атмосферная волна воздействует на температуру океана, создавая теплые и холодные зоны, что изменяет структуру ветров и влияет на процесс теплообмена между океаном и воздухом. В результате этого процесса меняется глубина верхнего слоя теплой воды, и температурные изменения могут усиливаться или ослабляться.

Примечательно, что обнаруженный Южнополярный паттерн функционирует независимо от известных климатических систем в тропиках, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Учёные считают, что учёт этого нового фактора может значительно улучшить точность прогнозирования погоды и климата в Южном полушарии.