Найдено новое применение для препарата от рака

РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Института цитологии (ИНЦ) РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН продемонстрировали, что радахлорин, клинически утверждённый препарат для лечения опухолей, может быть использован в качестве биосенсора для диагностики клеточных дисфункций. Об этом "Газете.Ru" сообщили в ИНЦ РАН.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

Радахлорин широко используется в фотодинамической терапии онкологических заболеваний. В основе метода лежит способность радахлорина накапливаться в опухолевых тканях, которые затем облучают светом. Это вызывает возбуждение молекул препарата и приводит к гибели раковых клеток.

"Наши исследования показали, что радахлорин является удобным инструментом для измерения внутриклеточной кислотности (pH). Изменение этого параметра может свидетельствовать о физиологических отклонениях и дисфункциях клеток. Кислотность влияет на размер клетки, полярность мембраны и играет ключевую роль в таких процессах, как пролиферация, апоптоз, ионный транспорт, ферментативная активность, транспорт везикул и деградация белков", — рассказала "Газете.Ru" научный сотрудник лаборатории динамики внутриклеточных мембран ИНЦ РАН Анна Салова.

Основой нового метода оценки pH микросреды клеток является способность радахлорина к флуоресценции. Учёные обнаружили, что время жизни флуоресценции радахлорина в щелочной среде вдвое больше, чем в кислой. Это позволило точно определить распределение рН внутри клеток, изменения которого могут указывать на различные клеточные дисфункции.

Полученные изображения анализируются специальной программой, автоматически определяющей уровень кислотности.