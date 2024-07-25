Найдено новое применение для препарата от рака

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РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток

1:52
Наука

Учёные из Института цитологии (ИНЦ) РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН продемонстрировали, что радахлорин, клинически утверждённый препарат для лечения опухолей, может быть использован в качестве биосенсора для диагностики клеточных дисфункций. Об этом "Газете.Ru" сообщили в ИНЦ РАН.

РАН: препарат от рака можно использовать для диагностики дисфункции клеток
Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

Радахлорин широко используется в фотодинамической терапии онкологических заболеваний. В основе метода лежит способность радахлорина накапливаться в опухолевых тканях, которые затем облучают светом. Это вызывает возбуждение молекул препарата и приводит к гибели раковых клеток.

"Наши исследования показали, что радахлорин является удобным инструментом для измерения внутриклеточной кислотности (pH). Изменение этого параметра может свидетельствовать о физиологических отклонениях и дисфункциях клеток. Кислотность влияет на размер клетки, полярность мембраны и играет ключевую роль в таких процессах, как пролиферация, апоптоз, ионный транспорт, ферментативная активность, транспорт везикул и деградация белков", — рассказала "Газете.Ru" научный сотрудник лаборатории динамики внутриклеточных мембран ИНЦ РАН Анна Салова.

Основой нового метода оценки pH микросреды клеток является способность радахлорина к флуоресценции. Учёные обнаружили, что время жизни флуоресценции радахлорина в щелочной среде вдвое больше, чем в кислой. Это позволило точно определить распределение рН внутри клеток, изменения которого могут указывать на различные клеточные дисфункции.

Полученные изображения анализируются специальной программой, автоматически определяющей уровень кислотности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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