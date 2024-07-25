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В Китае нашли алкогольный напиток возрастом 2300 лет

MDPI: в китайской провинции Шэньси найден алкогольный напиток возрастом 2300 лет

Наука

Китайские археологи вместе с учеными из Стэнфордского университета обнаружили бронзовую бутылку с ферментированным алкогольным напитком при раскопках гробницы династии Цинь в провинции Шэньси. Возраст напитка оценивается примерно в 2300 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале MDPI.

MDPI: в китайской провинции Шэньси найден алкогольный напиток возрастом 2300 лет
Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info

Сосуд был найден в древнем захоронении Яньцунь, относящемся к периоду Сражающихся царств и началу династии Цинь. В одной из гробниц исследователи нашли восемь бронзовых и глиняных бутылок, одна из которых была закупоренной. После вскрытия и дегустации содержимого исследователи отметили, что жидкость была абсолютно прозрачной и имела металлический привкус.

Лабораторный анализ показал, что в сосуде находился ферментированный алкогольный напиток, использовавшийся как погребальное подношение. Напиток был изготовлен из бобовых и просовых растений с использованием закваски из пшеницы, ячменя, риса и других компонентов. В составе также были обнаружены плесневые грибы и дрожжи, способствовавшие ферментации растительного сырья.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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