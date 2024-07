В Китае нашли алкогольный напиток возрастом 2300 лет

Китайские археологи вместе с учеными из Стэнфордского университета обнаружили бронзовую бутылку с ферментированным алкогольным напитком при раскопках гробницы династии Цинь в провинции Шэньси. Возраст напитка оценивается примерно в 2300 лет. Результаты исследования были опубликованы в журнале MDPI.

