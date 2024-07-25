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Химики синтезировали экологически чистый полиуретан из российского сырья для изоляции труб изнутри

В Челябинске разработана технология изготовления безизоцианатного полиуретана

1:27
Наука

Учёные Южно-Уральского государственного университета разработали методику получения гибридного безизоцианатного полиуретана, сообщила пресс-служба ЮУрГУ в среду.

В Челябинске разработана технология изготовления безизоцианатного полиуретана
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, CC BY-SA 3.0

Полиуретан используется невероятно широко везде и всюду — от нефтедобычи до производства мебели и обуви. Потребность в материале — до 250 тысяч тонн в год. Но у челябинских химиков — конкретный заказчик и конкретная задача.

Благодаря этому удалось реализовать новую для России технологию выработки материала, не требующую применения токсичного изоцианата. Пока никто так полиуретан серийно не выпускал.

"Идею поддержал заказчик, который специализируется на выпуске трубной продукции с тепловой изоляцией", — пояснил заведующий кафедрой экологии и химической технологии, доктор химических наук, профессор Вячеслав Авдин.

Выглядеть такая коллаборация будет примерно так. Свежеизготовленные трубы заполнят полуфабрикатом, который расширится и покроет стенки трубы изнутри твёрдым губчатым слоем с надёжными теплоизолирующими и водоотталкивающими свойствами.

Ещё один плюс разработки — применение исключительно отечественного сырья.

"Индустриальный партнёр готовит промышленную площадку и приобретает оборудование для производства", — заключил Авдин.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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