Раскрыта правда об опасности протонных бурь и штормов из-за вспышек на Солнце

На Землю обрушится протонная буря, пугают СМИ, основываясь на вполне научных данных Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.
"Это крайне неграмотное выражении, потому что протонных бурь не бывает", — заявил руководитель Центра измерения космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин.
"Есть протонные события, которые являются результатом различных солнечных событий — вспышек на Солнце, выбросов и так далее. Иногда бывает, что во время вспышек и выбросов генерируются протоны, или солнечные космические лучи их называют. Эти солнечные космические лучи, конечно, всю гелиосферу, всю Солнечную систему могут заполнить. Да, действительно, такое бывает; до Земли доходит крайне редко. С 1956 года наблюдений до Земли дошло чуть больше 70 раз, несмотря на то, что протонных событий несколько тысяч было зарегистрировано. То есть огромное количество этих событий, большая часть, задерживается магнитосферой и атмосферой Земли", — объяснил он Pravda.Ru.
Потоки этих протонов вносят свой вклад в общий уровень фона, но — незначительный. "Энергии там достаточно маленькие. Однозначно можно сказать, что до Земли они не дойдут", — подчеркнул собеседник издания.
Куда мощнее галактические космические лучи, но, поскольку они бомбардируют нашу планету постоянно, СМИ о них не пишут, предпочитая раздувать из мухи слона по поводу событий на Солнце, заключил учёный.
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